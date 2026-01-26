音楽フェス『FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive』（福フェス）の2日目が25日、みずほPayPayドーム福岡で開催。アーティストのanoが登場した。【ライブ写真】『福フェス』2日目にパフォーマンスを披露したアーティストたち「はじめまして、anoで〜す！」とあいさつ。会場を見渡すと「でけ〜！すげ〜！」とみずほPayPayドームの広さに驚きながらも会場に負けないスケール感のパフォーマンスを披露。「ちゅ、多様性。」