物価高対策として、各自治体でポイント還元事業がはじまっています。東京都では、1万1000円分のポイントがもらえるキャンペーンが始まります。【写真を見る】物価高の救世主！？広がる自治体“ポイ活”東京で1万1000円分のポイント付与【ひるおび】「東京アプリ」で1万1000円分ポイント付与「東京アプリ」で、2月2日午後1時〜2027年4月1日に1万1000ポイントが付与されます。対象はマイナンバーカードの住所が都内の15歳以上です