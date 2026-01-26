中道改革連合の野田佳彦共同代表は討論会で、物価高対策には食料品消費税ゼロが効果的だとして「赤字国債は発行せず、財源を明示して秋までに実現したい」と述べた。財源には政府系ファンドを創設し運用益を充てる考えを重ねて示した。