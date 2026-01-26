ウクライナの軍事専門メディア「ミリタルヌイ」は２５日、同国と国境を接するロシア西部ベルゴロド州の州都ベルゴロドの発電所を、ウクライナ軍が米国製の高機動ロケット砲システム「ＨＩＭＡＲＳ（ハイマース）」で攻撃したと報じた。一部地域で電力や暖房の供給が停止したという。同州知事は２４日、ベルゴロドに「過去最大規模の砲撃」があり、エネルギー施設が損傷したなどと発表。人的被害はなかったものの、ハイマースが