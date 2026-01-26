FNNは、1月24日・25日の両日に世論調査を実施した。内閣支持率と政党支持率、新党結成の評価などについて、調査の詳細を分析する。下落も高水準維持の内閣支持率高市内閣を「支持する」と答えた人の割合は回答者全体の70.8％で、2025年12月調査より5.1ポイント下落したものの、内閣発足以来4回の調査で連続して70％台を維持している。内閣支持率を性別・年代別に前回調査と比較すると、50代男性の支持は78.3％から82.4％に、40代女