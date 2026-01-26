巨人は２６日、２０２６年の春季キャンプグッズを、巨人公式オンラインストアと球団公式グッズショップのＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ（一部店舗除く）で、２月１日から順次発売すると発表した。ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥは、キャンプ地の宮崎、沖縄でも開店する。商品は、南国を想起するボタニカル柄をデザインしたＮＩＫＥ製アパレルをはじめ、ＮＥＷＥＲＡ製キャップ、プレーヤーズタオルなど。宮崎、沖縄の各店舗では、数量