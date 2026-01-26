大相撲初場所で優勝した大関・安青錦（安治川）が２６日、東京・江東区内で一夜明け会見を行った。新大関での優勝は２００６年夏場所の白鵬（元横綱）以来、２０年ぶり。春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）は、年６場所制となった１９５８年以降に初土俵を踏んだ力士で、付け出しを除く初土俵から最速となる所要１６場所での綱取りに挑む。▽会見での主な一問一答―千秋楽の本割で先に熱海富士が勝った時の心境は。