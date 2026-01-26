阪神は２６日、大山悠輔内野手が公益社団法人アニマル・ドネーション（日本初の動物専用寄付サイトを運営）に１００万円を寄付したと発表した。また、同団体の「ＡＷＧｓＳｐｅｃｉａｌアンバサダー」に就任した。大山のコメントは下記の通り。「このたび、動物福祉の活動を支援するため、『アニマル・ドネーション』を通じた寄付を行うことにしました。私自身、動物が好きで、動物たちを取り巻く環境に関心を持ってきま