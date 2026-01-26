対ドルで堅調も、対円では円高が優勢=オセアニア為替概況 豪ドル/ドルはドル安スタート後、もみ合い。先週末に上値を抑えた0.6900ドルを超えてスタートすると、朝方には0.6935ドルと2024年9月以来の高値を付けた。米連邦政府機関閉鎖への警戒を受けたドル売りが背景にある。その後は0.69台前半でもみ合っている。朝の高値こそ更新できていないものの、0.6900ドルを割り込むことなく堅調な地合いを維持している。