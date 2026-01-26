テクニカルポイント ユーロドル、流れ反転、上昇トレンド再び形成へ 1.1865現値 1.1839ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1817エンベロープ1%上限（10日間） 1.1736一目均衡表・転換線 1.1736一目均衡表・基準線 1.170421日移動平均 1.170010日移動平均 1.1680一目均衡表・雲（上限） 1.1669100日移動平均 1.1637一目均衡表・雲（下限） 1.1600200日移動平均 1.1583