「第７２回九州地区選手権・Ｇ１」が３０日から２月４日まで、佐賀県のボートレースからつで開催される。このＰＲのため唐津市モーターボート競走事業企画宣伝課の中山尚人課長ら関係者が２６日、末永和也（２６）＝佐賀・１２４期・Ａ１＝を伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。前半２日間の１２Ｒはダブルドリーム。初日は地元Ｇ１初制覇を目指すＳＧ６冠の峰竜太、そして２日目は前日にプレミアムＧ１・ＢＢＣトー