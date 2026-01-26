25日、妙高市関山の主要地方道・妙高高原公園線でなだれが発生し、道路をふさぎました。県地域振興局によりますと、1か所めが長さ10メートルの区間で高さ0.4メートルから2メートルの雪が道路をふさぎました。2か所めは長さ30メートルの区間で高さ0.4～0.5メートルの雪が道路をふさぎました。県地域振興局によりますと、外国人グループがバックカントリーで付近をスノボ滑走したこ