現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』より、海外展開ティザー動画、海外ビジュアルおよび英語タイトルが公開された。 参考：仲野太賀「とにかく元気な大河ドラマを」『豊臣兄弟！』で日本を明るくする決意 本作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長の波乱万丈の生涯を描いた物語。主人公・木下小一郎（豊臣秀長）を仲野太賀、秀吉（木下藤吉郎）を池松壮亮が演じ、脚本を『半沢直樹』（TBS系）、『おちょやん』（NHK総合）な