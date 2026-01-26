¹áÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¤­¤ç¤¦¡Ê26Æü¡Ë¸©Î©¹â¹»26¹»¡¦27¾®³Ø²Ê¤Î¼«¸Ê¿äÁ¦ÁªÈ´¤Î½Ð´ê¼Ô¿ô¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Êº£·î23Æü¸á¸å4»þ¸½ºß¡Ë ¡Ú²èÁü①～⑤¡ÛÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ ¹áÀî¸©¸øÎ©¹â¹» ¼«¸Ê¿äÁ¦ÁªÈ´ ½Ð´ê¼Ô¿ô¡ÊºÇÂçÇÜÎ¨¡Ë ¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼«¸Ê¿äÁ¦ÁªÈ´¤ÎÊç½¸Äê°÷1,435¿Í°ÊÆâ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2,690¿Í¤Î½Ð´ê¼Ô¿ô¤Ç¤·¤¿¡£ÇÜÎ¨¤ÏºÇÂç¤Ç1.87ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ³Æ¹â¹»¤ÎÇÜÎ¨¡ÊºÇÂç¡Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£ »°ËÜ¾¾¡¦ÀÐÅÄ¡¦»°ÌÚ¡¦»ÖÅÙ¡¦ÄÅ