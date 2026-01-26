野球の実力ほど優れてはいない。あらかじめ準備しておいた原稿を見て読むレベルだったが、公式の場で英語でスピーチをしたその勇気が光った。大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）が英語力でも急成長を続けている。【写真】大谷も目撃！韓国美女「大胆始球式」の歴史『OSEN』が「“大谷の通訳は仕事を失うぞ！”英語力まで急成長するとは…MVPスピーチに賛辞、一体何が“できない”のか」と題し、大谷のスピーチに注目している。