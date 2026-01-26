俳優の萩原聖人が自身のInstagramを更新し、木村拓哉との2ショットを披露した。 【写真】シンメポーズでイスに座る木村拓哉と萩原聖人 ■萩原「拓哉と俺」とシンメポーズの2ショット公開 萩原は「拓哉と俺」と綴り、ハッシュタグ「#木村さ～～ん！」を添えて1枚の写真を公開した。デニムを纏った木村とMリーグ「M.LEAGUETEAM RAIDEN/雷電」のユニフォームに身を包んだ萩原が並んでいる。