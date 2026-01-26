BTSのVが、Instagramのストーリーズを更新。パジャマ姿の動画が注目を集めている。 【写真】Vの30歳誕生日を祝福するBTSメンバー/ BTS最新アルバム ■BTS Vが近況報告「植物初心者より」 Vは、「お元気ですか？ 最近アルバムの準備したり、植物を育てたりバタバタしています。皆さん、良い一日を過ごしてください（ピースの絵文字）近況も載せます。撮ったものがないけど 植物初心者より」と近況報告。