福山雅治が自身のInstagramを更新し、冬の神戸を散策する姿を公開した。 ■福山が自身のグッズに身を包み、颯爽と会場入りを披露 【写真】フーディー＆ダウンジャケット姿で神戸の街に溶け込んでいる福山雅治 現在、福山はライブツアー『WE’RE BROS. TOUR 2026 龍、雷乃発声』の真っ最中。1月24日・25日の2日間は兵庫・GLION ARENA KOBEでライブを開催した。本投稿は、神戸で会場入りをする姿を捉えたもの。