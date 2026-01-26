ファナック [東証Ｐ] が1月26日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比14.2％増の1593億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の2143億円→2148億円(前期は1967億円)に0.2％上方修正し、増益率が8.9％増→9.2％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1063億円