ＫＧ情報 [東証Ｓ] が1月26日大引け後(15:30)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比44.2％増の4.6億円に拡大し、26年12月期も前期比9.1％増の5億円に伸びる見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比1円増の37円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比58.7％増の2億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の18.5％→26.0％に大幅上昇した。 株探