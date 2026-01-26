ＬＩＴＡＬＩＣＯ [東証Ｐ] が1月26日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比21.6％増の16.8億円に伸びたが、通期計画の25億円に対する進捗率は67.3％となり、3年平均の66.2％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比19.7％減の8.1億円に減る