26日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ20948367.4 47370 ２. 純銀信託 5560378.8 56850 ３. 純金信託 3168838.8 23895 ４. 日経Ｄインバ 2723395.85235