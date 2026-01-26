26日の日経平均株価は前週末比961.62円（-1.79％）安の5万2885.25円と3日ぶり反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は153、値下がりは1420、変わらずは23と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均マイナス寄与度は167.66円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、ファストリ が80.22円、東エレク が63.17円、ＴＤＫ が40.61円、信越化 が30.42円と並んだ。 プラス寄与度トップはアドテスト で、日