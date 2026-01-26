26日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数148、値下がり銘柄数426と、値下がりが優勢だった。 個別ではジェリービーンズグループがストップ高。アイリッジ、ＫａｉｚｅｎＰｌａｔｆｏｒｍは一時ストップ高と値を飛ばした。ＳＡＡＦホールディングス、マテリアルグループ、ハンモック、アールプランナー、ティーケーピーなど14銘柄は昨年来高値を