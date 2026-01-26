野球日本代表・侍ジャパンは26日、WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)へ臨む侍ジャパンの追加メンバーを発表し、MLB・ドジャースの山本由伸投手のコメントを公開しました。山本投手は昨季ワールドシリーズMVPに輝く活躍を見せ、チームをワールドチャンピオンへと導きました。2023年に行われた前回のWBCでもメンバー入りし、世界一へ貢献しています。山本投手は「再び日の丸を背負うことに、身が引き締まる思いです。WBCを戦