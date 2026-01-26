音楽フェス『FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive』（福フェス）の2日目が25日、みずほPayPayドーム福岡で開催。3ピースバンドのマルシィが登場した。【ライブ写真】『福フェス』2日目にパフォーマンスを披露したアーティストたち福岡県出身の3人。年末年始は多忙だったそうで吉田右京（ボーカル＆ギター）が今年初の福岡になったことを報告。「ただいま〜」と声を掛けると「おかえり〜」と返ってきていた。地元ならで