オリックスは26日、元近鉄・楽天で活躍した高須洋介氏（49）が2月1日付で新入社し、球団本部管理部のスコアラーグループに配属されることを発表した。高須氏は石川・金沢高、青学大を経て97年ドラフト2位で近鉄に入団。NPB通算1134試合に出場し、通算925安打を放つなど通算で打率・268、19本塁打331打点を残している。13年限りで楽天を戦力外となり、14年にBC新潟で現役を引退。15年からはDeNA、楽天でコーチを務め、20年か