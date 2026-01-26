取材に応じる岩手県立大の福島裕子教授＝7日、岩手県滝沢市東日本大震災から15年となるのに合わせ、岩手県立大の研究チームが震災に関連した性暴力被害の実態調査のためアンケートを実施している。当時、小学生以上だった全ての人が対象で2月末まで。研究代表の福島裕子教授（看護学）は「15年たつ今だからこそ、語れることもあるはず。さまざまな声をすくい上げたい」と呼びかけている。調査する性暴力は、避難中や復興に向け