ºå¿À¤Ï£²£¶Æü¡¢Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡¦¥É¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÆüËÜ½é¤ÎÆ°ÊªÀìÍÑ´óÉÕ¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¡Ë¤Ë¡¢£±£°£°Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âç»³¤ÏÆ±ÃÄÂÎ¤Î¡Ö£Á£×£Ç£ó£Ó£ð£å£ã£é£á£ì¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£Âç»³¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Æ°ÊªÊ¡»ã¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡¦¥É¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤òÄÌ¤¸¤¿´óÉÕ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¡¢Æ°Êª¤¬¹¥¤­¤Ç¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶­¤Ë´Ø¿´¤ò»ý