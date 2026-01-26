日本郵便とT2は1月26日、日本郵便が取り扱う郵便物やゆうパックなどの幹線輸送における自動運転トラックの活用拡大を目指し、T2の自動運転トラックを用いた単独便の定期運行を開始することを発表した。日本郵便とT2は自動運転トラックによる単独便定期運行開始する日本郵便はトラックドライバー不足の解消を目的とした自動運転トラックの社会実装の実現に向け、2025年7月からT2のレベル2自動運転トラックを用いた商用運行に参画し