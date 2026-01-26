松山千春が2026年1月25日（日）にデビュー記念日を迎え、デビュー50周年イヤーがスタート。デビュー50周年イヤーの企画として配信パートナーにU-NEXTが就任し、第1弾として松山千春の過去の周年コンサート3作品及びミュージックビデオ11曲の配信が開始された。U-NEXTでは今後、第2弾として2月25日（水）から松山千春の自伝小説を実写化した映画『 旅立ち〜足寄より〜』の配信も予定されている。その後もライブ映像作品の追加が予定