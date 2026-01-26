ディズニー・アニメーションの映画『ズートピア２』が興行収入135億円を突破し、連続1位最長記録更新となる8週連続No.1を達成した。このメガヒットを記念して3D版4D上映が決定し、“飛び出す”映像も到着。さらに、入場者プレゼント第6弾は、日本限定の描き下ろしアートボードに決定した。【動画】『ズートピア２』から“飛び出す”映像が公開本作は、“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こしたディズニー映画