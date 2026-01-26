ロックバンド「ＭＹＦＩＲＳＴＳＴＯＲＹ」のボーカル・Ｈｉｒｏが２５日に３２歳の誕生日を迎え、メンバーや妻から祝福された。「ＭＹＦＩＲＳＴＳＴＯＲＹ」のベース・Ｎｏｂはインスタグラムのストーリーズで「ヒロキおめでと〜！！良き日でした」とつづり、メンバーやＨｉｒｏの妻で女優の山本舞香らとお祝いする様子をアップした。一方、山本も自身のインスタグラムで「Ｈａｐｐｙ３２ｎｄＢｉｒｔｈｄａ