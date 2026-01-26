東京GB×ヴォレアスバレーボール男子SVリーグは25日、国立代々木競技場第二体育館で東京グレートベアーズ対ヴォレアス北海道戦を行い、3-2で北海道が勝利した。この試合にはマルチに活躍する女性有名人が始球式に登場。ファンを驚かせている。サーブで行うバレーの始球式。現れたのは舞台、声優など広い分野で活動する平野綾だった。「AYA」と書かれた東京のユニホームをまといコートへ。見事サーブを相手コートに打ち込むと、