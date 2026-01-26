楽天の新人１２選手が２６日、東日本大震災で被害を受けた南三陸町を訪れた。南三陸３１１メモリアルで資料を前に話を聞き、映像を見ながら被害の大きさや災害に対する備えなどを学んだ。その後は南三陸町震災復興祈念公園へ移動し、旧防災対策庁舎で献花。初訪問となったドラフト１位・藤原聡大投手（２２）＝花園大＝は「一言で表せない気持ちになりました。やっぱり一番は衝撃的だったっていうのが大きいです。今年で（震災