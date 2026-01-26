トランプ2期目の国家防衛戦略を盛り込んだ「2026国防戦略（NDS）」が23日（現地時間）に発表された。米国は本土防衛に集中するという原則の下、同盟国の安保分担拡大を主な政策方向として提示した。「米国は同盟国の指導者の無責任な選択による安保の空白を埋めない」という表現までが登場した。全世界の警察国家の役割を単独で担わないということであり、米国優先主義に集中するという基調を国防分野にまで拡大したのだ。同盟国の