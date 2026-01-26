韓国の李在明（イ・ジェミョン）政権が、公論化を理由に中断していた新規原子力発電所2基を、計画通り建設することにした。韓国政府は人工知能（AI）による電力需要などに押される形で原発建設を最終決定したが、公論化をめぐり時間だけを浪費したとの批判も免れない見通しだ。金星煥（キム・ソンファン）気候エネルギー環境部長官は26日、政府世宗（セジョン）庁舎でブリーフィングを行い、「第11次電力需給基本計画の新規原発2基