NPB(日本野球機構)は26日、FA宣言していた東浜巨投手がソフトバンクと2026年度の選手契約締結に合意したことを公示。これでオフにFA権を行使した8選手すべての契約結果が公示されました。東浜選手は2012年ドラフト1位で亜細亜大からソフトバンクに入団。プロ13年目で通算76勝を収めてきました。昨季は7試合に登板し4勝2敗、防御率は2.51をマークしています。今季を新天地で迎えることになったのは5選手。日本ハムでプレーした松本