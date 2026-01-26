音楽フェス『FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive』（福フェス）の2日目が25日、みずほPayPayドーム福岡で開催。3ピースバンドのThis is LASTがトップバッターとして登場した。【ライブ写真】『福フェス』2日目にパフォーマンスを披露したアーティストたち菊池陽報（ボーカル＆ギター）の「楽しむ準備はいいか〜い？」という掛け声に呼応するように会場は熱狂。TBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の主題歌