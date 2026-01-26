TBS系『CDTVライブ！ライブ！』3時間スペシャル（後7：00）が、きょう26日に放送される。【動画】Mrs. GREEN APPLE「lulu.」の制作過程に密着した貴重映像＋ミュージックビデオ日本レコード大賞3連覇という、バンドとしては史上初の快挙を達成するなど大躍進が止まらないMrs. GREEN APPLEが登場し、最新曲「lulu.」をフルサイズでテレビ初歌唱する。フェーズ3最初の新曲となる「lulu.」のパフォーマンスに注目が集まる。mile