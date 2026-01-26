パレスチナ自治区ガザの和平計画をめぐり、アメリカ・トランプ政権の中東担当特使がイスラエルを訪問し、ネタニヤフ首相と会談しました。アメリカのウィットコフ中東担当特使は25日、自身のSNSでトランプ政権が主導するガザの和平計画をめぐり、ネタニヤフ首相と24日に会談を行ったことを明らかにし、「建設的で前向きな議論だった」と強調しました。会談では、今月14日に開始が発表された和平計画の「第2段階」の進捗状況などにつ