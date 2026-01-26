琉球エアーコミューター（RAC）は、宮古〜多良間線と沖縄/那覇〜宮古線を2月に増便する。宮古〜多良間線は20便、沖縄/那覇〜宮古線は7便の計27便を増便する。機材はDHC-8−400CC型機を使用する。琉球新報は1月23日、多良間〜宮古線でマイルや特典目的のいわゆる「修行僧」の利用が増加し、住民生活に支障が出ていると報じていた。■ダイヤRC893宮古（12：45）〜多良間（13：10）／2月12日〜15日・28日RC895宮古（14：40）〜多