現地１月25日に開催されたブンデスリーガ第19節で、鈴木唯人が所属するフライブルクがホームでケルンと対戦。２−１で逆転勝利した。前節のアウクスブルク戦（２−２）でゴールを決めた鈴木は先発。同点弾を演出する。１点ビハインドで迎えた11分、敵陣ペナルティエリア手前の右でボールを受けると、素早いターンで前を向いて絶妙なラストパス。これに反応したデリー・シェルハントが巧みなループシュートでネットを揺らした。