国公立大学の2次試験が2月に行われるのを前に、願書の受け付けが26日から石川県内5つの大学で一斉に始まりました。願書の受け付けは金沢大学と県立大学、県立看護大学、公立小松大学、金沢美術工芸大学の5校で始まりました。このうち金沢大学には初日の26日に5通の願書が届けられ、入試課の職員が募集要項と照らし合わせながら、書類が揃っているか、記入に不備がないかなどを確認し、受験番号を付与していました。金沢大学の一般