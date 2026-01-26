米動画配信大手「Netflix」（ネットフリックス）は、3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は26日、大会期間中に侍ジャパンとして出場する全30選手の出身地など、ゆかりの地で日本戦を観戦できるパブリックビューイングを行うと発表した。このパブリックビューイングは「『2026ワールドベースボールクラシック』ホームタウンヒーロー・パブリックビューイング」と題し、選手の出身自治体や出身学校