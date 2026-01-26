外国為替市場で、日米協調による市場介入への警戒感から、急激に円高が進んでいます。先週末、一時1ドル＝159円台まで下落した円相場は、一転、急激に円高が進んでいて、26日午前には153円台まで上昇しました。市場では日米の政府・当局がレートチェックを行ったのではないかとの観測が広がりました。片山財務相「緊張感を持って市場の状況を注視しております。日米間では昨年結びました覚書、 これがございますので、そういういう