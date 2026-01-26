スノーボードの荻原大翔選手が24日、Winter X Games Aspen 2026で大技を成功させ、大会2連覇を果たしました。荻原選手は昨年度、同大会にてバックサイド2340という横6回転半の超大技を世界で初めて成功させ、優勝を果たしました。そして今大会もバックサイド2340を披露しました。一本目では着地に失敗しましたが、二本目では完璧にやり遂げ93.66点をマーク。大会連覇を勝ち取りました。来月開幕のミラノ・コルティナオリンピックで