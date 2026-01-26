西武園競輪ナイターＦ?「東京スポーツ杯」が２７日に開幕する。現在、通算４９８勝の佐藤慎太郎（４９＝福島）が、今開催中の通算５００勝達成を目指して、決戦の地へ乗り込んできた。新年一発目の地元いわき平Ｆ?初日に白星を挙げて節目達成までマジック２とした人気レーサーは、その後１着こそないものの今年はここまで６走して確定板入りが５回。ファンの車券にしっかり貢献している。ただ「キツい展開から突っ込んでの２