「静かなるドン第6章」に出演する伊藤健太郎(写真真ん中)、本宮泰風(写真右) 主演・伊藤健太郎、筧美和子がヒロインを演じる「静かなるドン第6章」が2026年2月11日(水)に東映チャンネルで放送される。「静かなるドン」は、1988年から2013年まで「週刊漫画サンデー」で連載された新田たつおの名作ヤクザ漫画を実写映画化したもので、2023年5月に映画「静かなるドン 前編」「静かなるドン 後編」、2024年9月に「静かなるド