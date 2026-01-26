【第110回V(ビクトリー)ショー】 会場：都立産業貿易センター浜松町館 開催日：1月24日、25日 入場料：1000円（2日間1,500円） ※中学生以下、女性、65歳以上、在日米軍兵士および現職自衛官は無料） ミリタリーグッズを扱うサムズミリタリ屋が主催するミリタリーショー「第110回V(ビクトリー)ショー」